Buongiorno dalla Borsa 31 marzo 2022 - [video]

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 35.228,81 punti; al contrario, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 15.071,55 punti, in calo dell'1,10%.Ribasso per, in flessione dello 0,73%, termina le contrattazioni a 27.821,4 punti. Brilla, in aumento del 3,10%, chiude a 12.263,8 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,39%;è stabile, riportando un moderato +0,07%; senza slancio, che negozia con un +0,04%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,58%. Composto ribasso per, in flessione dell'1,26% sui valori precedenti., pari a 4,5%.con valore pari a 0,3%. È previsto stamattina sia dalla Germania che dall'Unione Europea l'annuncio del Tasso di Disoccupazione.