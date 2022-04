Buongiorno dalla Borsa 1 aprile 2022 - [video]

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

assicurativo

Generali Assicurazioni

, che termina con una pesante flessione dell'1,56%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 14.838,49 punti, in netto calo dell'1,55%.mostra un frazionale ribasso dello 0,56% e archivia la seduta a 27.666 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,19%, termina le contrattazioni a 12.118,3 punti., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente;è stabile, riportando un moderato -0,04%; senza slancio, che negozia con un -0,12%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,91% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,50%.Annunciati in Giappone, pari a 54,1 punti, e, che si attesta su 14 punti. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che dei Prezzi al Consumo.