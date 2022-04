Buongiorno dalla Borsa 5 aprile 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Francoforte

Londra

Parigi

chimico

SOL

, con il, che termina a 34.921,88 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 15.159,58 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,19%, terminando le negoziazioni a 27.788 punti, mentre la Borsa cinese è ancora chiusa per festività (Ching Ming Festival).Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,25%; resta vicino alla parità(-0,05%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,14%.Il settore, con il suo -1,06%, si attesta come peggiore del mercato. In forte ribasso, che mostra un -2,03%.In Francia, pubblicata la Produzione industriale, pari a -0,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI composito, che dell'ISM non manifatturiero. Si attende dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito, previsto sempre stamattina.