Buongiorno dalla Borsa 6 aprile 2022 - [video]

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,80%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 14.820,64 punti, ritracciando del 2,24%.In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,58% e archivia la seduta a 27.350,3 punti.lievita dello 0,91% e archivia la seduta a 12.227,9 punti., mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,21%; piatta, che tiene la parità; sottotonoche mostra una limatura dello 0,30%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,71%. Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,76%.Domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione della Produzione industriale, e dall'Unione Europea quella delle Vendite al Dettaglio. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.