Buongiorno dalla Borsa 7 aprile 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Juventus

, con ilche lascia sul parterre lo 0,42%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 14.498,88 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,69% e termina gli scambi a 26.888,6 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,45% e archivia la seduta a 12.172,9 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,31%; senza slancio, che negozia con un -0,17%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,55%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,62% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,03%.Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Germania, pari a 0,2%. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.