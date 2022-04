Scuola: finite le elezioni Anief chiede al Ministro tavoli urgenti per risolvere i problemi

"E' importante, dopo queste elezioni, riattivare il, che aspettava laRSU per". E' quanto spiega, Presidente del sindacato della scuola"Noi lo abbiamo sollecitato, siamo pronti a portare le nostre proposte sul, ma anche sullae, perché no, per ilscaduto da più di 40 mesi", sottolinea il sindacalista, ricordando che "l'aumento del costo della vita è salito di più di 6 punti in questi ultimi tre anni"."Addirittura ora dovremmo andare, dopo queste elezioni, a sancire lae, quindi - conclude Pacifico - aspettiamo a breve una risposta urgente del Ministro rispetto alle richieste di incontro che abbiamo portato avanti per affrontare i gravi e urgenti i problemi della scuola".