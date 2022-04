Dimensionamento: per Anief il nuovo decreto interministeriale aumenta poche cattedre e classi

Fra i tanti problemi che assillano la scuola c'è quello dele del, che rileva non solo ai fini della sicurezza, ma anche per contrastare il fenomeno della. Lo ricorda, Presidente del sindacato della scuola"Da risolvere il, cioè dei tanti giovani che non studiano e non lavorano. Purtroppo per combattere anche il problema della dispersione scolastica non servono 8 mila, ne servono, ma anche così sarebbero pochi", afferma Pacifico, aggiungendo ", bisogna anche rispettare le regole sulla sicurezza"."Ho detto al Ministro che servono tanti altri interventi. E' bene che il governo - ribadisce il sindacalista - onori i patti presi anche nel PNRR e, in effetti, vada a lavorare nella direzione di aumentare le classi, aumentare gli organici per cercare di migliorare anche gli apprendimenti degli studenti".