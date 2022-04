Il punto sulle commodities 11 aprile 2022 - [video]

petrolio

Ribasso composto e controllato per il, che archivia la settimana in flessione dell'1,02%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 95,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 102,4. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.Chiusura negativa per la, che a fine settimana mostra un ribasso dell'1,21%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 3,04. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato in rialzo del 10,46%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6,543. Rischio di discesa fino a 5,943 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 7,52%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.074, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.026,75. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.121,25.Effervescente il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 4,60%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 773,92, mentre il supporto più immediato si intravede a 755,42. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro.Settimana decisamente positiva per la, che ha terminato la settimana in rialzo del 6,71%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.718,17, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.630,67. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.805,67.Bene il, con un rialzo dell'1,12%, rispetto ai valori della scorsa ottava. L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.953,52 e primo supporto individuato a 1.930,36. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.