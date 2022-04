Buongiorno dalla Borsa 13 aprile 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0.26%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 13 940.24 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1.93%), archiviando le contrattazioni a 26 843.5 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1.60% e archivia la seduta a 11 568.2 punti., mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Sottotonoche mostra una limatura dello 0.40%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Il settore, con il suo -1.46%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso per, che presenta una flessione dell'1.87%.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 9.8%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 7%. Stamattina, in Italia, sarà pubblicata la Produzione industriale. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.