Buongiorno dalla Borsa 14 aprile 2022 - [video]

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1.01%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 14 217.29 punti.guadagna bene e porta a casa un +1.22%, terminando la sessione a 27 172 punti.amplia la performance positiva dell'1.27% e chiude a 11 714.6 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Resta vicino alla parità(+0.16%); piccola perdita per, che scambia con un -0.3%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0.51%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1.82% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2.77%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. In Francia domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.