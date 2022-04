Notizie dal Forex 14 aprile 2022 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro si deprezza ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0869 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,0822. Accelera ancora l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di marzo, in crescita dell'8,5%, su base annua, oltre le attese.Il biglietto verde si muove in forte rialzo nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 125,50, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 126,40. Continua a essere negativo l'andamento degli ordini di macchinari in Giappone a febbraio 2022, in calo del 9,8%.La sterlina consolida il ribasso nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3104 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all'area di supporto vista a 1,3071. La produzione industriale del Regno Unito ha registrato, a febbraio, un decremento dello 0,6% su base mensile.L'euro si muove in rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 136,43, con la nuova area di resistenza vista a 137,71. La banca centrale europea dovrebbe confermare la fine del suo programma di acquisto di asset e l'aumento dei tassi d'interesse.