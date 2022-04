1 minuto in Borsa 19 aprile 2022 - [video]

beni per la casa

automotive

Spread

. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+1,19%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-4,01%).Losi riduce, attestandosi a +162 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,53%.È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione giovedì. I mercati sono in attesa del PhillyFed degli Stati Uniti, in previsione sempre giovedì.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 13.889 punti.