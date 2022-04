Decreto Legge Ucraina, presentati emendamenti in commissione sulla scuola

sono approdati in, per l’esame dei rispettivi ambiti riguardanti "Finanze e Tesoro" e "Industria, Commercio, Turismo". Il decreto dovrà essere obbligatoriamenteprossimo.Sono svariati i temi trattati dal giovane sindacato e che meritano l’attenzione dei senatori perché rappresentano delle soluzioni urgenti da adottare per risolvere mali endemici della scuola che con la pandemia si sono accentuati.Una serie di emendamenti, ad esempio quello che propone la conferma dei 50mila contratti dell’anche per il 2022/23, le immissioni in ruolo dallee le assunzioni di chi ha firmato il contratto con riserva e degli, l'eliminazione delle, l’attivazione deialla professione, la mobilità senza vincoli gratuiti, i concorsi riservati ai precari con almeno 24 mesi di servizio, i tamponi gratuiti per tutti i lavoratori della scuola.A proposito degli insegnanti idonei, il Presidente del sindacatoricorda che vi sono molti insegnanti che hanno vinto il concorso per la primaria, ma continuano ad essere esclusi dalle graduatorie di merito."Anief in passato è riuscita a superare il problema grazie ai ricorsi, alcuni vinti al TAR, altri superati da un ripensamento del legislatore", spiega il sindacalista, ribadendo "quando si parla di merito si deve riconoscere a chi supera i concorso il diritto ad essere inseritio nelle graduatorie finali per essere assunto".