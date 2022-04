Buongiorno dalla Borsa 20 aprile 2022 - [video]

Dow Jones

, a 34.911,2 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,15% termina a quota 14.210,26 punti.amplia la performance positiva dello 0,86% e chiude a 27.217,8 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,50% e archivia la seduta a 11.633,3 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,36%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; guadagno moderato per, che avanza dello 0,49%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,71% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,51%.Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale. Negli Stati Uniti ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione domani. Negli Stati Uniti sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa del PhillyFed.