1 minuto in Borsa 21 aprile 2022 - [video]

costruzioni

energia

Euro / Dollaro USA

. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, dove prevalgono i numeri verdi.Settore(+2,02%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto(-0,82%).tra le maggiori valute, leggera crescita dell', che sale a quota 1,09.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, distribuito il dato sui Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, pari a 7,4%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio delle Vendite al Dettaglio.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 14.159 punti.