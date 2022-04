Buongiorno dalla Borsa 27 aprile 2022 - [video]

Nasdaq 100

, che termina con una pesante flessione del 2,38%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 13.009,71 punti, ritracciando del 3,87%.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,17% e chiude a 26.386,6 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -1,66% e chiude la seduta a 10.206,6 punti.. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,04%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,11%; poco mosso, che mostra un +0,1%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,38%. Scende sul mercato, che soffre con un calo del 2,01%.È previsto domani nel pomeriggio sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Ancora negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.