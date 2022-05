Buongiorno dalla Borsa 2 maggio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Francoforte

Parigi

Londra

tecnologia

STMicroelectronics

, con ilche lascia sul terreno il 2,77%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 12.854,8 punti, in netto calo del 4,47%.Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,11% e archivia gli scambi a 26.818,5 punti, mentre in Cina le contrattazioni sono chiuse in occasione della Giornata dei Lavoratori.. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,76%; scivola, con un netto svantaggio dell'1,19%. Si ricorda che oggi il mercato diè chiuso per festività (Bank Holiday).In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,01%. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,43% sui valori precedenti.In Germania, il valore delle Vendite al Dettaglio è -0,1%. Annunciato il PMI manifatturiero del Giappone, pari a 53,5 punti. Stamattina sono in programma dall'Unione Europea la pubblicazione del PMI manifatturiero, e dall'Italia quella del Tasso di Disoccupazione.