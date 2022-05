Riforma PNRR: le ragioni di Anief a sostegno dello sciopero su reclutamento insegnanti

: rende più difficile se noned allunga il momento in cui i precari potranno entrare di ruolo". E' quanto affwerma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief."Questo perché si prevede unal massimo, rispetto aiogni anno per entrare di ruolo e rispetto alledagli ultimi concorsi."Riteniamo che questo sistema sia irricevibile - afferma il sindacalista - e siamo, per andare a denunciare questa riforma che così com'è non risolve il problema del precariato, anzi lo aumenta. Per questa ragioneconfermiamo la manifestazione del".