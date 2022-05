Buongiorno dalla Borsa 4 maggio 2022 - [video]

Dow Jones

, che mostra sulun rialzo dello 0,20%; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 13.089,9 punti, sui livelli della vigilia.Si ricorda che ancora oggi le contrattazioni sono chiuse a Tokyo per festività (Greenery Day) così come le borse cinesi (Labor Day)., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.è stabile, riportando un moderato +0,2%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,07%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,21%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,80% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,00%.Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio e del PMI composito. Si attende sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero e delle Scorte di Petrolio.