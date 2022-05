Focus sugli ETF 4 maggio 2022 - [video]

l'ETF gestito da Deutsche Bank

l'ETF gestito da Ishares

l'ETF emesso da Ishares

l'ETF emesso da Deutsche Bank

l'ETF emesso da Ishares

l'ETF emesso da Amundi

l'ETF controllato da Amundi

l'ETF controllato da Deutsche Bank

l'ETF gestito da Ishares

l'ETF di Lyxor

Salgono sul, che punta sulle società costituite in Cina e quotate a Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, e, composto dalle maggiori società cinesi quotate sulla Borsa di Hong Kong.Registrano una, composto da società immobiliari quotate e da Real Estate Investment Trust (REIT) del Regno Unito, e, che riflette il rendimento delle obbligazioni denominate in US dollars emesse da governi o banche centrali di paesi dei mercati emergenti.Hanno mosso i, esposto sulle società dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, escluso il Giappone, e, esposto sui principali titoli del mercato brasiliano.Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.per, che consente agli investitori di beneficiare di un'esposizione alle società real estate quotate.per, che investe sui titoli del settore farmaceutico a livello mondiale.per, che investe sulle società immobiliari quotate e Real Estate Investment Trust (REIT) degli Stati Uniti.sul, che punta sulle società farmaceutiche più capitalizzate.