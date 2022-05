Buongiorno dalla Borsa 9 maggio 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,30%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 12.693,54 punti, ritracciando dell'1,22%.Affonda sul mercato, che esibisce un -2,53% e chiude la seduta a 26.319,3 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,14% e archivia la seduta a 10.809,9 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente;è stabile, riportando un moderato -0,03%; senza slancio, che negozia con un -0,18%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,93% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,49%.È previsto mercoledì sia dalla Cina che dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Sono previsti domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW, e dall'Italia quello della Produzione industriale.