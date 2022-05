Il punto sulle commodities 9 maggio 2022 - [video]

oro nero

oro

Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,42%. Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 111,87. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 10,13%. Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,924. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 4,252.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,88%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 8,661.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 5,00%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.129,5. Rischio di discesa fino a 1.066,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,06%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 805,5.Ribasso scomposto per la, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,09%. Lo scenario di breve periodo dellaevidenzia un declino dei corsi verso area 1.647,83 con prima area di resistenza vista a 1.670,83. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.640,17.Discesa moderata per l', che chiude la settimana con una performance di poco negativa dello 0,67%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta del supporto a 1.868,46, indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista.