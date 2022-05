Notizie dal Forex 12 maggio 2022 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro prende fiato nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0436 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0354., sulle orme della Fed e della Bank of England.Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 128,64, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 129,67., ad aprile 2022, con i prezzi al consumo in aumento dello 0,3% su base mensile.La sterlina si deprezza nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2187 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all'area di supporto vista a 1,2111., con il PIL in aumento dello 0,8% su trimestre.L'euro si apprezza nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 134,27, con la nuova area di resistenza vista a 136,02., nel mese di marzo, con il leading indicator in aumento a 101 punti.