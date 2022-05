Rinnovo Contratto: Anief convocata in Aran ma la Riforma rallenta la firma

Presidente del sindacato della scuola, in una intervista rilasciata a Teleborsa, torna su un nervo scoperto in questa fase distipendiali al costo della vita e gli altri tipi di incentivi."Il rinnovo del contratto è un momento importante dopo cheper il personale della scuola. Il problema è chenell'ultimo anno e gli stipendi aumenteranno di meno di 4 punti. Questo vuol dire che - spiega il sindacalista - considerando anche quei 10 punti non ancora recuperati, gli stipendi saranno"."C'è poi il problema grande legato adalla norma, quindi per agevolare la continuità didattica, o ancora, per dare un assegno una tantum soltanto ad alcuni rispetto a tutto il corpo dicente", sottolinea il Presidente dell'Anief."Questi sono problemi che noi riteniamo debbano essere esclusi dall'attuale normativa contrattuale - conclude Pacifico - eper tutto il personale scolastico.