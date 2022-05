Il punto sulle commodities 16 maggio 2022 - [video]

oro nero

Piccolo passo in avanti per l'che, a fine settimana, porta a casa un modico +0,66%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 114,07, mentre il supporto più immediato si intravede a 103,34.Prepotente rialzo per la, che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,45%. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,092, mentre il primo supporto è stimato a 3,656.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -4,21%. Nel breve periodo, ilpresenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 7,845.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,22%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.206,58, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.119,33.Contenuto ribasso per il, che archivia la settimana in flessione dello 0,28%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 800,92.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 4,09%. L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.757 e primo supporto individuato a 1.655,75.Ribasso per il, che archivia la settimana mostrando una perdita del 3,84%. Lo scenario tecnico dell'mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.796,47 con area di resistenza individuata a quota 1.839,09.