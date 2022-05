Buongiorno dalla Borsa 19 maggio 2022 - [video]

Dow Jones

A New York, forte calo del(-3,57%), che ha toccato 31.490,07 punti; sulla stessa linea, ilè crollato del 5,06%, scendendo fino a 11.928,31 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,89% e archivia la seduta a 26.402,8 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,20% e archivia la seduta a 11.208,1 punti.. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,16%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%; preda dei venditori, con un decremento dell'1,17%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,94%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,40%.Pubblicati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 7,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito.