Riforma PNRR: ANIEF chiede risorse aggiuntive per formazione senza tagli ai risparmi

"Il sindacato Anief non è contro la formazione degli insegnanti, noi auspichiamo che ci sia una formazione ma vogliamo che questa, non venga fatta levando risorse alla scuola" a dirlo è"Le risorse - prosegue Pacifico - non possono essere prese dalla denatalità per esempio, sono meno studenti e come è stato fatto nell'ultima Legge di Bilancio, questi posti devono essere reinvestiti per potenziare la didattica, per migliorare gli apprendimenti anche nelle zone ad alta dispersione scolastica o economicamente depresse. Né possono essere sottratti soldi alla carta docente, al limite la card docente dovrà essere contrattualizzata e non possono essere tolti soldi per formare pochi quando vengono tolti a tutti questi soldi"."Il, e assodato ciò, questa formazione deve essere fatta in orario di servizio - insiste il Presidente - non è possibile pensare di farla in orario aggiuntivo, perché la formazione è un diritto di tutti i lavoratori""Noi chiediamo questo - conclude Pacifico - e certamente senza nessuna gestione transitoria che".