Buongiorno dalla Borsa 23 maggio 2022 - [video]

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 31.261,9 punti; al contrario, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 11.835,62 punti.lievita dello 0,98% e archivia la seduta a 27.001,5 punti. Brilla, in aumento dell'1,82%, chiude a 11.454,5 punti., mentre Piazza Affari non riesce a cogliere il vento europeo rialzista. Vola, con una marcata risalita dell'1,67%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,82%; denaro su, che registra un rialzo dello 0,96%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -3,29%. Si muove verso il basso, con una flessione del 5,09%.In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. Domani nel pomeriggio è in programma il dato sul PMI composito degli Stati Uniti. Mercoledì, in Germania, sarà pubblicato il PIL. Ancora mercoledì è in programma il dato sugli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti.