1 minuto in Borsa 24 maggio 2022 - [video]

, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore(+1,43%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto(-1,95%).In lieve rialzo lo, che si posiziona a +203 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,04%.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa del PMI composito sempre degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Domani è in programma il dato sul PIL della Germania.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 11.829 punti.