Buongiorno dalla Borsa 25 maggio 2022 - [video]

, con ilche si attesta a 31.928,62 punti; al contrario, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 11.769,84 punti, in forte calo del 2,20%.segna un mediocre calo dello 0,26%, terminando gli scambi a 26.677,8 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -3,34% e termina gli scambi a 11.065,9 punti., in pole position rispetto ad un andamento pur positivo delle piazze europee. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,67%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,57%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,59%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,75% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,30%.Pubblicato il PIL della Germania, pari a 0,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.