Buongiorno dalla Borsa 26 maggio 2022 - [video]

suldello 0,60%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 11.943,93 punti.segna un mediocre calo dello 0,27%, terminando gli scambi a 26.604,8 punti.lievita dello 0,70% e archivia la seduta a 11.143,2 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.avanza dello 0,26%; poco mosso, che mostra un -0,02%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,20%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,29% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,38%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione, che del PIL. Domani saranno diffusi il dato sulle Vendite al Dettaglio dalla Spagna, e il M3 dall'Unione Europea.