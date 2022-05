Buongiorno dalla Borsa 27 maggio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Autogrill

il(+1,61%), che raggiunge i 32.637,19 punti; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 12.276,79 punti.allunga timidamente il passo dello 0,66% e chiude a 26.781,7 punti.conclude in progresso dello 0,57%, archiviando la sessione a 11.206,8 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,47%; poco mosso, che mostra un +0,02%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,64%.Apprezzabile rialzo (+1,17%) a Milano per il comparto. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.Annunciate le Vendite al Dettaglio della Spagna, pari a 5,3%. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il M3. I mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti, in previsione ancora questo pomeriggio. Lunedì, in Spagna, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.