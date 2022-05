Buongiorno dalla Borsa 30 maggio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Basicnet

, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,76%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 12.681,42 punti. Oggi la Borsa americana rimarrà chiusa per il Memorial Day.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,19%), archiviando le contrattazioni a 27.369,4 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,12%, archiviando la seduta a 11.193,6 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,69%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,44%; composta, che cresce di un modesto +0,64%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,68% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 8,7%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia annuale che mensile. Domani è in programma il dato sul Tasso di Disoccupazione della Germania.