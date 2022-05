Sciopero scuola: le ragioni di Anief per cambiare la riforma

"Siamo qui in piazza perché. Il sindacato è per la, ma questa deve esseree, soprattutto, senza tagli e risparmi". E' quanto afferma, Presidente del sindacato, in una intervista rilasciata a Teleborsa, dalla piazza dove si sta svolgendo la manifestazione del personale della scuola "Lanon deve essere più il risparmio del governo, ma", afferma il sindacalista, aggiungendo "pensiamo anche ai, chee meritano di entrare nei ruoli della scuola così come meritano i giovani. Noi vogliamo un, che vada a riconoscere tutto ilfrutto dell'esperienza, delle conoscenze e delle competenze acquisite".Per il, Pacifico conta in. "Lo abbiamo detto sempre in questi due anni di pandemia - ribadisce - ora il Covid sta allentando la presa, ma abbiamo paura che a ottobre ritorni con la sua virulenza. Per prevenire questo abbiamo bisogno die questo significa"."Tutti vogliamo una scuola sicura. Basta campagne che vogliono solo dividere il personale e dividere gli studenti in categorie. Noi vogliamo rientrare tutti in classe sereni per riavviare il prossimo anno scolastico", conclude il leader dell'Anief.