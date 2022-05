Buongiorno dalla Borsa 31 maggio 2022 - [video]

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Ferrari

Ieri la Borsa di New York è rimasta chiusa per il Memorial Day.mostra un frazionale ribasso dello 0,33% e archivia la seduta a 27.279,8 punti.lievita dell'1,04% e archivia la seduta a 11.310,3 punti., che fanno un passo indietro. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,54%;avanza dello 0,25%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,48%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,15%. Rosso per, che sta segnando un calo dell'1,90%.Annunciati in Francia, pari a -0,2%, e, che si attesta su 5,2%. Sono previsti stamattina dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione, e dall'Unione Europea quello dei Prezzi al Consumo.