Buongiorno dalla Borsa 3 giugno 2022 - [video]

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1.33%; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 12 892.89 punti.guadagna bene e porta a casa un +1.27%, terminando la sessione a 27 761.6 punti.allunga timidamente il passo dello 0.67% e chiude a 11 628.3 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0.40%; in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0.98%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0.39%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0.93% sul precedente.Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2.69%.Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Francia, pari a -0.1%.È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio.Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sull'ISM non manifatturiero.