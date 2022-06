Il punto sulle commodities 6 giugno 2022 - [video]

greggio

oro nero

carburante

raffinato del petrolio

Future sul Natural Gas

derivato sul Gas

grano

frumento

derivato sul mais

mais

Soia

metallo giallo

oro

per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 4,50%. Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 122,11. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 127,69.per il, che ha terminato la settimana in rialzo del 7,55%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,397. Rischio di discesa fino a 4,121 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.Inil, che chiude la settimana con un disastroso -2,17%. L'andamento di breve periodo delmostra una tendenza moderatamente positiva con prima resistenza a quota 8,779. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 9,28.per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 10,09%. Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.004,33, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.113,58. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento.per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,25%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 711,67 con area di resistenza individuata a quota 759,17. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.per la, che archivia la settimana con una perdita secca dell'1,89%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1.725,08.per il, che archivia la settimana con un trascurabile -0,1%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l', con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 1.835,73. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.