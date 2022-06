1 minuto in Borsa 7 giugno 2022 - [video]

chimico

spread

, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto(-2,11%).Retrocede di poco lo, che raggiunge +206 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,35%.È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Sempre domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione della Produzione industriale, e dall'Italia quella delle Vendite al Dettaglio.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 12.526 punti.