Buongiorno dalla Borsa 9 giugno 2022 - [video]

, in flessione dello 0,81% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 12.615,13 punti, ritracciando dello 0,76%.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,04%, archiviando la seduta a 28.246,5 punti.amplia la performance positiva dello 0,82% e chiude a 12.033,3 punti., che fanno un passo indietro. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; sottotonoche mostra una limatura dello 0,37%.Il settore, con il suo -0,95%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede, con un ribasso del 2,79%.È previsto domani sia dalla Cina che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto questo pomeriggio. È previsto domani dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale.