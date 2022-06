Buongiorno dalla Borsa 16 giugno 2022 - [video]

Dow Jones

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 30 668.53 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 11 593.77 punti.conclude in progresso dello 0.40%, archiviando la sessione a 26 431.2 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0.11%, terminando le negoziazioni a 12 151 punti.. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1.16%; preda dei venditori, con un decremento dello 0.81%; soffre, che evidenzia una perdita dell'1.11%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1.99%. Ribasso per, che passa di mano in perdita del 2.15%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del PhillyFed.