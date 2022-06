Buongiorno dalla Borsa 17 giugno 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul terreno il 2,42%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 11.127,57 punti, in forte calo del 4,02%.Affonda sul mercato, che esibisce un -1,77% e chiude la seduta a 25.963 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,11%, terminando le negoziazioni a 12.151 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,31%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,22%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,77% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,23%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa della Produzione industriale degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.