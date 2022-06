1 minuto in Borsa 20 giugno 2022 - [video]

FTSE MIB

Banco BPM

Hera

oro

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Tra idi Milano, in evidenza(+3,10%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,35%.Tra le principali materie prime, l'è sostanzialmente stabile su 1.839,5 dollari l'oncia.È previsto giovedì negli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, delle Scorte di Petrolio e del PMI composito.Nel Regno Unito mercoledì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.Oggi la Borsa di New York è chiusa per festività (Juneteenth Day). Nel frattempo il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.379 punti.