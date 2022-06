Buongiorno dalla Borsa 20 giugno 2022 - [video]

Dow Jones

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 29.888,78 punti; al contrario, iltermina la giornata in aumento dell'1,24%. Oggi la Borsa americana rimarrà chiusa per il Juneteenth Day (Festa dell'Emancipazione).Ribasso per, in flessione dello 0,74%, termina le contrattazioni a 25.771,2 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,48%, terminando la sessione a 12.331,1 punti., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,33%;avanza dello 0,40%; resta vicino alla parità(+0,08%).In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,27%. Ribasso per, che presenta una flessione del 4,80%.È previsto giovedì negli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, delle Scorte di Petrolio e del PMI composito. È previsto mercoledì dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo.