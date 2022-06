Buongiorno dalla Borsa 24 giugno 2022 - [video]

Dow Jones

, con il, che termina a 30.677,36 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,47% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.amplia la performance positiva dell'1,23% e chiude a 26.492 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,19%), archiviando le contrattazioni a 12.514,7 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.avanza dello 0,42%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%; in luce, con un ampio progresso dello 0,86%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,32% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.Pubblicato il PIL, in Spagna, dove il valore raggiunge 6,3% su base annuale, mentre si registrano 0,2% su base trimestrale. Stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO. Negli Stati Uniti ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.