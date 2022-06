Buongiorno dalla Borsa 27 giugno 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Intesa Sanpaolo

il(+2,68%), che raggiunge i 31.500,68 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 12.105,85 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,43%, terminando la sessione a 26.871,3 punti.amplia la performance positiva dell'1,37% e chiude a 12.686 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,11%;avanza dello 0,50%; ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,75%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,79% sul precedente. Bene, con un rialzo del 3,18%.Si attende mercoledì dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella annuale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicati gli Ordini beni durevoli. Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, previsto domani nel pomeriggio.