Buongiorno dalla Borsa 30 giugno 2022 - [video]

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,27%; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 11.658,26 punti, sui livelli della vigilia. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,54% e archivia la seduta a 26.393 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,57%), archiviando le contrattazioni a 12.896,2 punti., assieme agli altri Eurolistini. In apnea, che arretra del 2,09%; lettera su, che registra un importante calo dell'1,61%; tonfo di, che mostra una caduta del 2,02%.Il settore, con il suo -2,71%, si attesta come peggiore del mercato. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,22%.Pubblicato, pari a 5,8%, e, pari a 0,6%. Si attende stamattina dalla Germania e dall'Unione Europea la diffusione del Tasso di Disoccupazione.