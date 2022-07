Buongiorno dalla Borsa 4 luglio 2022 - [video]

Dow Jones

, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,05%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Oggi Wall Street rimarrà chiusa per l'Independence Day.guadagna bene e porta a casa un +0,84%, terminando la sessione a 26.153,8 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,28% e archivia la seduta a 12.860,4 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,54%; si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,04%;avanza dello 0,71%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,44% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,10%.È previsto domani sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI composito. Si attende dalla Francia la diffusione della Produzione industriale, previsto domani. È previsto mercoledì dall'Unione Europea l'annuncio delle Vendite al Dettaglio.