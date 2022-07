Buongiorno dalla Borsa 5 luglio 2022 - [video]

Tokyo

Ieri la Borsa di New York è rimasta chiusa per festività (Independence Day).amplia la performance positiva dell'1,03% e chiude a 26.423,5 punti.lievita dell'1,29% e archivia la seduta a 13.026,2 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,51%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(+0,17%).In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,98% sul precedente. Sostanzialmente invariata la seduta per, che scambia sui valori della vigilia.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e del PMI servizi. I mercati sono in attesa del PMI composito dell'Unione Europea, in previsione stamattina. È previsto domani sempre dall'Unione Europea l'annuncio delle Vendite al Dettaglio.