1 minuto in Borsa 11 luglio 2022 - [video]

Saipem

BPER

oro

, mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+5%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,58%.Tra le materie prime, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,31%.Tra ledi maggior peso, in Italia, il valore delle Vendite al Dettaglio è 1,9%. Pubblicati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -5,6%. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice ZEW, previsto domani. Si attende sempre dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto mercoledì.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 12.075,25 punti.