Rinnovo contratti: Anief risponde a Draghi dopo l'incontro con le parti sociali

"Siamo d'accordo con il premier Draghi: i contratti non possono aspettare 3, 4 o 6 anni. Ma cambiare le cose ci vuole la volontà da parte del governo, il datore di lavoro per il pubblico impiego, di mettere i soldi. E la cifra giusta è quella legata all'inflazione. Se l'inflazione è cresciuta di 9 punti si devono dare le risorse per coprire questo gap". È quanto afferma ilrispondendo aldopo l'incontro con le parti sociali."L'– dichiara Pacifico – è quello di trovare queste risorse aggiuntive dal momento che quando è stata scritta e approvata la Legge di bilancio non c'era questa crisi e l'inflazione non era a questo livello. I contratti nella scuola sono fermi da 41 mesi dunque servono subito risorse aggiuntive. Noi siamo pronti a sbloccare le trattative e a firmare il contratto anche ad agosto".